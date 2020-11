Berne en novembre, deux matches de plus en décembre

Le HC Ajoie sait quand il aura un Ours à sa table. Les hommes de Gary Sheehan vont défier Berne le lundi 30 novembre en quart de finale de la Coupe de Suisse. Le club jurassien de Swiss League de hockey sur glace a dévoilé cette date ce mardi sur les réseaux sociaux. Il accueillera le pensionnaire de National League à 20h15 à Porrentruy.





À Viège et La Chaux-de-Fonds en décembre

Les « jaune et noir » auront, par ailleurs, un mois de décembre plus chargé que prévu. Les matches reportés face à Viège et La Chaux-de-Fonds ont été refixés dans le calendrier de Swiss League. Les Ajoulots iront en Valais le jeudi 17 décembre avant de se rendre dans les montagnes neuchâteloises le samedi 19 décembre. Ils ont désormais onze parties à leur agenda durant le dernier mois de l’année. /msc