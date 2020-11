Match du HCA déplacé… et en sursis

Le HC Ajoie jongle avec son calendrier. Les hockeyeurs jurassiens de Swiss League se rendront à Langenthal mercredi soir à 19h45 et pas mardi, comme initialement prévu. Cette rencontre a été déplacée à cause d’un diffuseur télévisuel. Etant donné que le match entre Olten et Kloten ne peut pas se jouer mercredi – l’équipe zurichoise étant en quarantaine -, c’est la rencontre entre les pensionnaires du Schoren et le HCA qui sera télévisée.

Reste que cette rencontre est également suspendue aux résultats d’un test Covid d’un joueur ajoulot. Cet élément du vestiaire jurassien a développé des symptômes de la maladie et s’est fait tester ces dernières heures. Selon Vincent Léchenne, directeur technique du HCA, si le hockeyeur est testé positif, c’est l’ensemble de la phalange ajoulote qui se retrouverait en quarantaine et qui devrait renoncer à son déplacement à Langenthal. Le résultat est attendu ces prochaines heures. Vincent Léchenne a rappelé ce lundi à RFJ que Gary Sheehan et lui-même travaillent quotidiennement d'arrache-pied pour le bien de l'équipe et pour garantir la santé des joueurs et de leurs proches.

Actuellement, le HCA compte un joueur infecté par le coronavirus mais cela n’impacte pas le collectif jurassien, car le joueur en question est isolé depuis plusieurs jours. /mle