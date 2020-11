Les clubs professionnels ont été entendus. Le Conseil fédéral a annoncé ce mercredi des aides à fonds perdu pour les clubs professionnels et semi-professionnels. Une enveloppe de 115 millions de francs a été débloquée, elle permettra de compenser les pertes en billetterie jusqu’aux deux tiers. Une aide réclamée depuis plusieurs semaines par le monde sportif professionnel. « C’est un début d’aide dont nous avions besoin parce que ça ne va pas compenser toutes les pertes qu’on aura si on continue à jouer dans la situation actuelle. Mais cela permettra de voir l’avenir avec un peu plus de sérénité et d’éviter surtout des faillites à court terme », réagit le président du HC Ajoie Patrick Hauert. Pour son club, le montant de l’aide - qui sera calqué sur les recettes de la saison 2018-2019 - pourrait avoisiner le million de francs.