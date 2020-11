« C’est assez impressionnant », lance Gary Sheehan. « Ça fait du bien de voir du neuf », poursuit Thibault Frossard. « C’est juste magnifique », conclut Jordane Hauert. Le HC Ajoie a enfin pu prendre possession de sa nouvelle demeure. Il a effectué son premier entraînement sur la glace de la Raiffeisen Arena ce vendredi matin. La pratique a réuni 24 joueurs durant 1h30’. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’ensemble du collectif jurassien de Swiss League est sous le charme de son nouvel écrin. « Dès que le chantier sera terminé, on aura un outil de travail assez incroyable. On aura tout pour bien faire avec un lieu vraiment moderne », glisse l’attaquant Thibault Frossard. L’entraîneur Gary Sheehan abonde dans le même sens. « On change complètement de décor. Déjà, on n’a pas peur que l’horloge nous tombe sur la tête. L’éclairage est magnifique. On a vraiment des conditions parfaites pour jouer », détaille le Québécois. Finalement, seul Philip-Michaël Devos a un discours un peu différent. Le Canadien estime que « les gens vont s’y retrouver, c’est similaire à ce qu’on avait avant. C’est toujours en bois. L’estrade de partisans est derrière le but, les tribunes d’un côté. Il y a eu des améliorations, mais je ne pense pas qu’il y aura de dépaysement total ».