Une claque avant le retour à la maison

La 1re de Clément Stemer

Ce match ne restera donc pas dans les annales du HC Ajoie. En revanche, il devrait se faire une place toute particulière dans la mémoire de Clément Stemer. Le défenseur de 23 ans a disputé sa 1re rencontre avec le collectif jurassien samedi soir. Après avoir commencé l’hiver avec le HC Delémont-Vallée en 1re ligue, il profite de l’arrêt des championnats amateurs pour grimper de deux divisions et découvrir la Swiss League. « C’est une bonne expérience. Les joueurs patinent plus vite, sont plus physiques. Il y a de la différence au niveau de l’exécution, il faut faire des choix plus rapides », constate le hockeyeur jurassien. Il pourrait avoir une nouvelle occasion de poursuivre son apprentissage mardi à Porrentruy pour ce qui sera le tout premier match du HC Ajoie dans la Raiffeisen Arena. Ce sera à vivre sur RFJ en direct et en intégralité dès 19h30. Et ce sera avec Steven Barras, l’une des légendes du Voyeboeuf, au micro. /msc