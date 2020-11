« C’est un aboutissement. » Patrick Hauert ne cache pas son bonheur de prendre possession de la nouvelle demeure de son HC Ajoie. Le président des « jaune et noir » était l’invité du journal de 18h sur RFJ ce mardi, à tout juste 2h du coup d’envoi du premier match de ses couleurs dans la Raiffeisen Arena. L’entrepreneur ajoulot voit l’avenir avec ambition. « Jouer en National League ne devient pas un objectif prioritaire, mais c’est clair que, dans la situation actuelle, nous n’allons pas refuser l’ascension », dit-il. Il dévoile aussi que le HCA a présenté un budget d’un peu plus de 7 millions de francs à la Fédération suisse de hockey sur glace pour évoluer dans l’élite. « On estime être capable de réaliser cet objectif », lance encore Patrick Hauert.





L’arrivée d’un DG dans les deux ans

L’entrée dans la Raiffeisen Arena doit aussi être synonyme de professionnalisation dans la structure du HC Ajoie. « Des changements vont intervenir dans les deux ans », détaille Patrick Hauert qui entend nommer un directeur général. Cela dépendra bien entendu de l’évolution de la crise sanitaire. /msc