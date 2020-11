L'opposition était trop légère pour perturber le HCA

La meilleure équipe l'a emporté vendredi soir à l'Academy Arena. Le HC Ajoie a battu Zoug Academy 6-2 en terre alémanique, en Swiss League de hockey sur glace. Si les locaux ont fait parler leur vitesse pour bousculer les Jurassiens, ces derniers avaient bien trop d'atouts en main pour ne pas rentrer avec les trois points. C'est la 8e victoire des Ajoulots cette saison en 9 sorties. Ils poursuivent leur début de saison fracassant.





Soir de premières… et de confirmations

Le HC Ajoie s’est frotté à une équipe menaçante dans les dix premières minutes de ce duel. Mais il y a fait face sans dégât. Ueli Huber et Jan Zwissler ont ensuite marqué chacun un but dans la première période. Il s’agissait de leur premier but cette saison pour le HCA. Tout comme Mathias Joggi dans le tiers-temps initial, ils ont battu le très jeune portier zougois Lucas Rötheli (17 ans) qui allait passer une soirée très difficile pour son baptême du feu à cet échelon. Au chapitre des confirmations, notons que Philip-Michaël Devos est en grande forme. Le Québécois a inscrit quatre points, deux buts et deux assists pour porter son total à 21 points en neuf parties disputées cette saison en championnat. Du grand art. Notons également que le jeu de puissance du HCA est un délice : sur deux jeux de puissance ce vendredi, Ajoie a marqué deux fois. Depuis le début de la saison, il a marqué en power-play à chaque match.





Un chef-d’œuvre pour Philip-Michaël Devos

Alors que les Zougois ont repris un peu espoir avec une réduction de la marque sortie de nulle part (21e), le HCA a pu se reposer sur son artificier pour passer une soirée plus tranquille. Philip-Michaël Devos a marqué le 4-1 peu après la réussite alémanique et ce fut un véritable chef-d’œuvre. L’attaquant québécois a passé en revue trois joueurs et le gardien pour ajuster ensuite la cage vide. Un but dont lui-seul a le secret. Il a ensuite profité d’un rebond pour réaliser le doublé et a effectué le travail préparatoire pour mettre Reto Schmutz sur orbite pour clore la belle soirée jurassienne (49e). /mle