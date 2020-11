Un power-play décoiffant

Le HC Ajoie tient son arme fatale. Les Jurassiens excellent depuis le début de saison en supériorité numérique. En huit matches de Swiss League, le HCA a trouvé la faille à 13 reprises. Mieux encore, il a marqué en avantage numérique lors de chacune de ses sorties. Au moment de se rendre sur la glace de Zoug Academy ce vendredi à 19h45 (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h30), Anthony Rouiller décrypte pour RFJ ce point fort dans le jeu des hockeyeurs « jaune et noir ». Un point fort qui pèse le tiers des buts ajoulots en championnat. Le HC Ajoie possède tout simplement le power-play le plus efficace de la ligue avec 34,2% d’efficience.





Une question d’hommes

« Il y a des joueurs qui sont faits pour le power-play, il y a des spécialistes », lance Anthony Rouiller. Pour lui, l’avantage numérique est avant tout une question d’hommes. Et ça tombe bien, « il y en a pas mal au sein du HC Ajoie », constate le défenseur de 26 ans. « On a des gars d’expérience à l’image de nos deux étrangers ou de Daniel Eigenmann », poursuit l’ancien joueur d’Olten. Si le HCA entraîne beaucoup cet aspect de son jeu, qu’il discute et qu’il essaie de peaufiner les détails quand ça ne tourne pas, il possède donc surtout des joueurs taillés pour cet exercice. « Il faut être calme et avoir une bonne vision. Ça ne s’apprend pas vraiment. On voit tout de suite si un joueur a ces capacités ou non », analyse Anthony Rouiller.