Le rouleau compresseur reste en marche

Le HC Ajoie continue de martyriser les équipes de Swiss League. Mercredi soir, il a dompté Sierre 7-3 à Graben, faisant preuve d'une maîtrise déconcertante. Mêlant solidité et virtuosité, le HCA a déclassé une équipe valaisanne qui réalise pourtant un bon début de saison. Six buteurs différents ont inscrit leur nom au tableau d’affichage. Cette victoire est la 10e des hommes de Gary Sheehan en... 11 matches cette saison et elle récompense une prestation collective aboutie. Elle permet au HCA de pointer au 4e rang du classement, avec deux points de retard sur Langenthal mais trois parties en moins que les Bernois.





Très efficace puis très solide

Cueilli à froid après une minute de jeu, le HCA a très bien réagi. Il a marqué quatre buts dans le premier tiers-temps sur 12 tirs cadrés, tantôt au terme d’actions collectives, tantôt après des efforts individuels remarquables. Les hommes de Gary Sheehan ont ensuite abordé la deuxième période avec beaucoup de métier. Solides, les Jurassiens ont donné du fil à retordre aux Valaisans pour proposer un vrai monologue. Sierre n’a tiré que quatre fois sur le but de Stefan Müller dans le tiers médian, souvent dépassé par les événements et par des Ajoulots virevoltants, tout en étant convaincants. La réussite de Stefan Mäder était un maigre butin dans cette période de haut vol.





Müller solide et déterminant

Pas toujours très sollicité, Stefan Müller a eu fin nez de rester dans son match. Alors que le HCA menait 5-2, le dernier rempart jurassien a sorti le grand jeu pour éviter aux Sierrois de nourrir des espoirs dans cette fin de duel. Les artificiers québécois d’Ajoie ont fait le reste : Philip-Michaël Devos a inscrit son doublé et Jonathan Hazen a transformé un pénalty pour porter le score à 7-2. S’il a levé un peu le pied en fin de rencontre, il n’en demeure pas moins que le HCA a démontré une prestation aboutie. Sans se précipiter, sûre de sa force, l’équipe ajoulote a su faire tourner la rondelle, se montrer patiente pour trouver des décalages et des failles dans la défense valaisanne. La formation jurassienne a inscrit la bagatelle de 21 buts en trois rencontres. Winterthour qui attend Ajoie samedi (à 17h30, en direct sur RFJ) a du souci à se faire. /mle