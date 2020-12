Un seul petit but suffit au bonheur du HC Ajoie

Le HC Ajoie garde sa cadence infernale dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Jurassiens ont pris la mesure de Thurgovie 1-0 mardi soir à Porrentruy, signant leur sixième victoire consécutive et leur douzième succès en treize matches. Ils occupent désormais la deuxième place du classement, à quatre points du leader Kloten, mais avec quatre matches de moins !





Une mine de Devos, Joggi se blesse

Un seul petit but a donc suffi au bonheur du HCA dans cette rencontre. Il a été l’œuvre de Philip-Michael Devos à la 21e minute de jeu. Le Québécois reprend du coup le casque jaune de Top Scorer à son compatriote Jonathan Hazen. Cette mine expédiée dans les filets du portier Nicola Aeberhard aura finalement été le seul fait d’armes de cette partie qui ne restera pas dans les mémoires. Une phrase de notre consultant Martin Bergeron résume bien la soirée : « Il n’y a pas eu de génie offensif ». Bien que volontaires, les deux équipes n’ont en effet pas présenté un hockey chatoyant durant ce match. Les « jaune et noir » ont dû faire face à un adversaire accrocheur, mais sans grandes idées. Et ils ont eu davantage de mal que d’habitude à déployer leur jeu. C’est sans doute en…box-play que les Jurassiens ont fait la différence : ils ont notamment su tuer une période de 1’18’’ en infériorité numérique au début du troisième tiers. A noter durant cette même période la sortie de Mathias Joggi, touché à l’épaule. La nature de la blessure de l’attaquant ajoulot n’est pas connue à ce stade.

Le HC Ajoie a donc assuré l’essentiel, d’autant que le Thurgovien Jan Mosimann a trouvé la latte de Tim Wolf à cinq secondes de la sirène finale ! On notera en conclusion qu’en 120 minutes sur la glace de la Raiffeisen Arena, l’équipe alémanique n’a pas inscrit le moindre but (4-0 le 24 novembre, puis 1-0 ce mardi soir). /rch