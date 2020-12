« Ça m’a enrichi énormément »

« On est sur le bon chemin »

Si le HC Ajoie ne fera pas de cadeau à son prestigieux adversaire, il en ira de même pour le CP Berne. Le club de National League a enregistré la démission de son entraîneur Don Nachbaur le 1er décembre. Il a été remplacé par Mario Kogler, l’entraîneur des M20 Elite. « On est sur le bon chemin », lance Gaëtan Haas. L’attaquant bernois sent « un nouveau souffle » dans le vestiaire des Ours. Il se méfie de son adversaire du jour. « Ce qui ne favorise pas Ajoie, c’est qu’ils ont gagné la Coupe l’année passée. On est au courant, on va être prêt et prendre ce match très au sérieux », poursuit le numéro 92 du CPB. /msc