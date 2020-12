Le HC Ajoie ne défendra pas son titre

Pas de flamme, plus de jus

Le HC Ajoie n’aura donc pas su relancer cette partie pour l’enflammer. Et l’absence du public a prétérité les chances de l’outsider dans ce duel. Avec beaucoup d’expérience et de savoir-faire, Berne a géré son acquis en fin de match. Les Ours restaient sur une semaine sans match et étaient donc très frais, au contraire des Ajoulots dont les organismes ont été mis à rude épreuve ces derniers jours. Les visiteurs ont réussi à enfoncer le clou dans la 3e période grâce à un jeu de puissance remarquable (44e, Ted Brithén). Et même le but de l'honneur n'a pas voulu tomber pour les pensionnaires de la Raiffesen Arena qui ont trouvé encore les montants en toute fin de match (54e, Philip-Michaël Devos), peu après que Jonathan Hazen ait marqué après un coup de sifflet discutable de l'arbitre.

Le HC Ajoie n’a pas à rougir de cette défaite contre une grosse écurie du hockey sur glace suisse. Au contraire, il a montré des phases de jeu séduisantes, mais n’a jamais su emballer cette partie contre des Bernois assidus, sérieux et efficaces… la Coupe de Suisse quittera donc le Jura au terme de cette édition 2020/2021. /mle