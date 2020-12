Le HC Ajoie et la Coupe de Suisse

Une page s’est tournée pour le HC Ajoie en Coupe de Suisse. Les hockeyeurs jurassiens ont été sortis en quart de finale par le CP Berne ce lundi soir à Porrentruy (3-0). Ils restaient sur sept victoires consécutives dans cette compétition qu’ils auront marquée de leur empreinte. Après sept éditions, l’avenir de la Coupe de Suisse est encore incertain aujourd’hui. L’occasion de revenir sur l’épopée du HCA.

Sur 35 rondes possibles de Coupe de Suisse entre les saisons 2014/2015 et 2020/2021, le HC Ajoie en aura disputé 17, soit 48,6%. Une statistique remarquable pour un club de deuxième division dans une compétition éliminatoire. Sur les 17 matches joués, 12 l’ont été contre des équipes de National League. Bilan : 7 victoires et 5 défaites. Là aussi, magnifique et honorable statistique. Le plus large succès du HCA a été celui face à Wiki-Münsingen en 16e de finale la saison passée : 8-2. Son plus large revers a été enregistré contre Lausanne en 16e de finale lors de l’exercice 2018/2019 : 7-2. Lausanne, justement, a été l’adversaire que les Jurassiens ont le plus rencontré en Coupe de Suisse. Les deux formations se sont affrontées à quatre reprises, pour un bilan neutre de deux victoires et deux défaites.

En sept éditions, Ajoie a soulevé le trophée une fois. C’était le 2 février dernier après son succès historique 7-3 contre Davos. Il a également disputé une demi-finale, un quart de finale, un 8e de finale et a été éliminé trois fois dès le premier stade des 16es de finale.

Si la Coupe de Suisse n’a pas été une priorité pour de nombreux clubs de l’élite et si le public l’a passablement boudée, le HCA a su profiter de cette compétition pour se mettre en lumière et offrir des émotions inoubliables à ses supporters. On pense à la finale gagnée, bien sûr, mais aussi aux deux victoires contre Zurich ou au succès contre le voisin Bienne. On ne peut que lui tirer un immense coup de chapeau. /rch