Dix cas positifs de coronavirus : le HCA est en quarantaine

Le HC Ajoie est au repos forcé. Dix cas positifs de coronavirus ont été détectés au sein de l’équipe et du staff de la première équipe du club jurassien de hockey sur glace. Le HCA sera en quarantaine jusqu’au 23 décembre, à minuit. Du coup, son match de ce jeudi à Viège, les derbys de samedi et de mardi contre La Chaux-de-Fonds et le duel à Kloten mercredi sont reportés à des dates encore inconnues. La formation ajoulote devrait retrouver la compétition le dimanche 27 décembre à Porrentruy contre Zoug Academy.

Le HCA avait déjà dû se plier à une mise en quarantaine il y a un mois. /msc-mle