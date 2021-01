« Je suis toujours surpris en bien ». L’entraîneur du HC Ajoie Gary Sheehan a retrouvé son équipe en bonne forme après sa 2e quarantaine. De retour à l’entraînement lundi, le collectif jurassien s’attaque ce samedi à sa première partie depuis le 14 décembre et son élimination en quart de finale de la Coupe de Suisse face à Berne. « L’équipe est bien. Elle n’est pas au top de sa forme mais ça va venir assez vite avec les matches », détaille le technicien québécois. La compétition reprend à 18h pour les hockeyeurs à la Vouivre avec l’accueil des GCK Lions à Porrentruy (en direct sur RFJ dès 17h45).





« Le défi n’est pas insurmontable »

Le HC Ajoie va même au-devant d’un marathon pour lancer cette nouvelle année. Cinq matches attendent les « jaune et noir » en huit jours. Il y a donc les GCK Lions ce samedi avant la revanche en terre zurichoise dimanche, puis les réceptions dans le Jura de Viège mardi, Kloten jeudi et les Ticino Rockets samedi. « Il ne faut pas penser que physiquement l’équipe va être à genou. On a quand même un fond physique qui est là », lance Gary Sheehan. Le Canadien voudra surtout éviter l’entraînement de trop dans cette période. « Ce qui compte c’est le match », rappelle-t-il. Il se montre même plutôt confiant : « Le défi n’est pas insurmontable. Il faut que tout le monde tire à la même corde et soit combatif à chaque match ». Un discours qui s’apparente à des bons vœux pour cette nouvelle année. /msc