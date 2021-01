Des Vouivres dompteuses de Lions

Accrochés en début de rencontre, les « jaune et noir » ont peu à peu pris le dessus sur leur adversaire du jour. Ils ont profité de la 2e pénalité adverse pour ouvrir le score à la 19e grâce à Devos avant de conforter leur avantage et d’enfoncer le clou en 2’, à la 23e par Schmutz et à la 25e par Roberts. Le HC Ajoie a géré son avantage sans trop souffrir même si le portier Stefan Müller a su se mettre en évidence à quelques reprises pour signer son 2e blanchissage de la saison, le 5e de ses couleurs. Et c’est Schnegg qui a bouclé la marque à la 36e.