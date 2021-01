La réaction et l’abnégation récompensées

Un filet désert durant plus de 5’

Cette rencontre a aussi valu par sa fin de match hors du commun. Les visiteurs ont profité d’une pénalité ajoulote à 5’45’’ de la sirène finale pour prendre leur temps-mort, sortir leur gardien et ainsi joué leur dernière carte alors qu’ils étaient menés 5-2. Le dernier rempart valaisan n’est plus réapparu sur la glace, mais Ajoie n’a plus trouvé la faille, demeurant muet durant donc 5’45’’ sans personne dans la cage adverse. Heureusement pour le HCA, le travail était déjà ficelé. /msc