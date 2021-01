Marc Camichel à l'infirmerie

Un nouvel attaquant blessé au HC Ajoie. Marc Camichel souffre d’une commotion cérébrale après un contact subi mardi soir avec un joueur de Viège dans le match de Swiss League de hockey sur glace remporté 5-2 par les « jaune et noir ». D’après l’entraîneur du HCA Gary Sheehan, le jeune attaquant manquera en tout cas les duels contre Kloten jeudi et contre les Ticino Rockets samedi. Il vient garnir une infirmerie ajoulote déjà bien remplie avec les attaquants blessés Nathan Guichard, Devin Muller et Mathias Joggi, ce dernier étant sur le retour. /mle