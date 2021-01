Le HC Ajoie s’adjuge le choc au sommet

Rien ni personne n’arrête le HC Ajoie. L’équipe jurassienne de Swiss League de hockey sur glace a gagné un 4e match en 2021. Elle s’est imposée dans le duel au sommet contre Kloten 4-3, jeudi soir, à Porrentruy. Ce match a été intense de bout en bout et le HCA est sorti vainqueur d’une grosse bataille. En prenant en compte le nombre de points par match, les Ajoulots virent nettement en tête de Swiss League avec une moyenne de 2,53 points par match, devant Kloten et ses 2,15 unités glanées par rencontre. Impressionnant !





Un HCA complet

D’entrée de jeu, les Aviateurs ont voulu montrer de quel bois ils se chauffaient. Avec beaucoup de pression, ils ont fait du camp de défense ajoulot leur siège. Comme souvent dans cette partie, les phases de domination visiteuses ont souvent été suivies par des moments forts ajoulots. Loin d’être débridée, la partie a été très tactique entre deux formations très proches. Le HCA s’est démarqué par sa discipline (une seule pénalité concédée dans le jeu) et son organisation bien huilée. Son efficacité a également fait la différence, Ajoie marquant sur trois de ses cinq situations spéciales grâce à Arnaud Schnegg (1-0, 9e), Lars Frei (2-1, 40e) et au revenant Mathias Joggi (4-3, 56e). Et puis, une nouvelle fois, le danger est venu de partout dans les rangs jurassiens. Tout un symbole : la quatrième triplette offensive inédite formée par Mathias Joggi, Steven Macquat et le Fribourgeois Gaëtan Jobin a livré une grosse prestation, pleine d'envie et d'insouciance.