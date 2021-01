La semaine parfaite du HC Ajoie

Le HC Ajoie patine sur son doux nuage. Samedi soir, il a écrasé les Ticino Rockets 5-1, dans le championnat de Swiss League. Sans forcer, les hockeyeurs jurassiens ont livré un récital agrémenté de buts splendides pour s'offrir leur 5e victoire en 7 jours, leur 6e succès consécutif dans ce championnat. Le HCA a entamé 2021 de façon conquérante, avec un plaisir communicatif de jouer... et de gagner. Forte de sa série en cours, l'équipe ajoulote conforte sa place de leader au classement de Swiss League en prenant en compte les points par match. Il en totalise 2,55 et devance Kloten (2,15) et Langenthal (2,04).





Un duo cinq étoiles dans la nuit tessinoise

Si les Tessinois ont montré un visage plutôt séduisant en début de rencontre, ils ont rapidement souffert sous la maîtrise jurassienne. Avec décontraction et confiance, le HCA est monté en puissance dans ce duel. Les réussites de Philip-Michaël Devos (15e) et Bastien Pouilly (17e) ont complètement libéré la troupe ajoulote. Et le 2e tiers-temps a été un modèle du genre. Le duo Hazen-Devos aurait fait lever toute la Raiffeisen Arena à lui tout seul. Les deux Québécois ont pris un malin plaisir à donner le tournis aux jeunes visiteurs qui se réveilleront dimanche avec un sérieux torticolis. D'ailleurs, les visiteurs n'ont pas adressé le moindre tir cadré dans la 2e période, asphyxiés par des Vouivres en pleine bourre qui ont ajouté trois buts dans le 2e tiers-temps grâce à un doublé d'Hazen sur des caviars de Devos et une réussite de Mäder.





Tous à la même corde

En une semaine, le HCA a glané 15 points et séduit par son attitude et son talent. Lors des cinq dernières rencontres, il a marqué 24 buts pour dépasser déjà les 100 réussites cette saison. Ce ne sont pas moins de 20 joueurs qui ont inscrit leur nom au tableau des compteurs sur les 22 que Gary Sheehan a utilisés depuis le début de l'année. Offensivement, le danger vient de partout dans les rangs ajoulots et la confiance des joueurs saute aux yeux. De l’autre côté de la glace, les défenseurs affichent une solidité à toute épreuve et les deux gardiens dégagent une grosse impression de sérénité (six buts encaissés seulement en 2021). Pourvu que ça dure... /mle