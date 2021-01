Ajoie joue juste, mais manque d’efficacité à Langenthal

Il a encore manqué un petit but au HC Ajoie pour venir à bout de Langenthal. Un mois après une défaite 5-4 à domicile, les Jurassiens ont perdu 3-2 lundi soir à l’occasion de leur 23e match de la saison de Swiss League. Ils restent 3e du classement, avec désormais six points de retard sur leur adversaire du soir, mais 7 matches en moins. Ce duel aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre, tant les deux équipes sont proches. Les Bernois se sont montrés plus efficaces, plus réalistes que les Jurassiens.