Avec le bonjour de Tim Wolf

… et les prouesses de Tim Wolf

Si le HC Ajoie s’est montré particulièrement serein et dominateur durant les deux premiers tiers, il a eu plus de répondant face à lui dans le dernier « vingt ». Mais Olten n’a jamais pu prétendre à décrocher le jackpot dans le Jura, la faute à un Tim Wolf très inspiré dans la cage ajoulote. Sur sa première parade du match, le gardien de 28 ans a littéralement volé un but à son opposant direct. Il s’est ensuite montré intraitable, n’accordant que peu de rebonds et rassurant constamment ses coéquipiers. Délaissé par sa défense, il a vu Léonardo Fuhrer butté à deux reprises sur lui avant de mettre le puck au fond de ses filets sur le but adverse. Tim Wolf a, au final, rendu une fiche de 36 parades pour 97,3% d’arrêts. De quoi dégoûter l’offensive alémanique. /msc