Jordane Hauert, pour l’amour du sport

Jordane Hauert en a encore sous le patin. Le défenseur jurassien de 34 ans a prolongé jeudi son contrat avec le HC Ajoie pour une saison supplémentaire avec une autre en option au sein du club de Swiss League de hockey sur glace. « C’est l’amour du sport qui me motive. J’ai encore envie d’aider l’équipe d’une manière ou d’une autre. Si je pouvais aussi ne pas terminer sur une saison comme on a actuellement sans personne au match dans notre nouvelle Raiffeisen Arena, ce serait super. Les résultats actuels me tirent aussi en avant, mais je ne pense pas à une éventuelle promotion en National League. Et je me sens encore en forme physiquement », explique Jordane Hauert.