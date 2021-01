« Peu et beaucoup » d’écart

La Swiss Arena reste une forteresse imprenable cette hiver pour le HC Ajoie en Swiss League. Les hockeyeurs « jaune et noir » s’y sont inclinés pour la 2e fois de la saison vendredi soir. Ils ont été battus par Kloten 5-2 dans le choc au sommet du championnat. Les Jurassiens auront l’occasion de prendre leur revanche dès ce samedi, à Porrentruy cette fois-ci. Ils restent virtuellement en tête du classement avec leur moyenne de 2,3 points par match devant les 2,24 de Kloten. Mais c’est bien la formation zurichoise qui trône au sommet de la hiérarchie avec 14 points de plus que le HCA, alors que la troupe de Gary Sheehan a joué sept matches de moins.





La sérénité change de camp

« Il y a peu et il y a beaucoup en même temps ». Faisant référence à l’écart entre les deux formations, l’analyse de Vincent Léchenne, le directeur technique jurassien, résume parfaitement ce qu’on a vu sur la glace alémanique. Ajoie a dégagé une grande sérénité dans la 1re période, a malmené son adversaire, a fait le jeu et a pris par deux fois les devants en supériorité numérique (5e Devos et 12e Hazen). Mais dès le retour des vestiaires, Kloten a changé de visage et a étouffé les visiteurs. Le HCA s’est, dès lors, brisé sur une véritable muraille.





Les regrets du 2e tiers

Reste que ce choc au sommet aurait très bien pu tomber dans l’escarcelle des Jurassiens. On peut regretter l’attitude du quatuor arbitrale dans la 2e période. Faisant preuve d’une grande nervosité, les joueurs de Kloten n’ont cessé de harceler les Ajoulots, notamment les fers de lance Devos et Hazen. Mais malgré des coups de crosse, des intimidations et des gestes au visage, aucune sanction n’a été prononcée. « Je ne dirais pas qu’il a été catastrophique, mais l’arbitrage ne nous a pas aidés au 2e tiers », reconnaît d’ailleurs Vincent Léchenne. Nul doute qu’Ajoie voudra d’autant plus prendre sa revanche ce samedi sur sa glace (en direct sur RFJ dès 17h45). /msc