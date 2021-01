« Ça m’inspire une certaine angoisse. » Jordan Eschmann, le préparateur physique du HC Ajoie, ne cache pas son inquiétude au moment où les hockeyeurs jurassiens s’attaquent à un menu gargantuesque. Les Ajoulots vont jouer six matches de Swiss League en neuf jours dès ce vendredi… et même 20 parties jusqu’au terme de la saison régulière le 7 mars, soit en l’espace de 38 jours. « C’est trop, s’exclame le Vadais. J’estime qu’on ne pense pas à l’intégrité des joueurs quand on planifie autant de matches en si peu de temps ».





Récupération et alimentation

Pour Jordan Eschmann, « les joueurs n’auront pas le temps de récupérer ». Il évoque un temps de 48 à 72h pour une récupération totale en période de compétition. Un temps qui fera largement défaut au HCA. La troupe de Gary Sheehan rend visite à Kloten ce vendredi à 19h45 avant de recevoir le même adversaire samedi à 18h à Porrentruy, puis de remettre le couvert lundi et mardi à 19h45 en Ajoie face à La Chaux-de-Fonds et Viège. Dès lors, le sommeil et l’alimentation auront une grande importance pour les sportifs jurassien. « Il faut en tout cas dormir entre 8 et 9h dans le noir et au frais. Pourquoi pas faire également des siestes dans la journée », précise Jordan Eschmann. Quant à l’alimentation, il faut « manger un peu plus gras que d’habitude, mais des bonnes graisses, pour aider le système nerveux ».