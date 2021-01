Une muraille rend le HC Ajoie muet

L’armada zurichoise impressionne. Les quatre blocs offensifs sont aussi expérimentés qu’équilibrés, la défense est très compacte et ne laisse rien passer. « Ils nous sautent dessus quand on arrive avec le puck près de leur zone défensive », analyse l’attaquant du HCA Thibault Frossard. « Ils ont une super équipe avec des individualités qui jouent très bien le système ». Un système que le HCA n’a pas su déjouer. Il est resté muet durant 108 minutes d’affilée entre vendredi et samedi soir et n’a inscrit aucun but à égalité numérique lors de cette double confrontation avec l’équipe zurichoise, qui dépasse désormais les Jurassiens au nombre de points par match (2,25 pour Kloten, 2,21 pour Ajoie). /clo