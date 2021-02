Le box-play de la victoire

Le HC Ajoie ne gâche pas la fête de son capitaine. Il a célébré lundi soir le 900e match de Jordane Hauert en « jaune et noir » par une victoire… et pas n’importe laquelle. Les hockeyeurs jurassiens ont remporté le tout premier derby de l’histoire disputé dans la Raiffeisen Arena de Porrentruy. Ils ont pris la mesure de La Chaux-de-Fonds 3-1 dans le championnat de Swiss League. Le HCA renoue ainsi avec le succès après avoir trébuché à deux reprises face à Kloten. Toujours 3e, il profite même du faux pas de Langenthal pour revenir à cinq longueurs des Bernois avec six matches de moins.





Le meilleur box-play de la ligue

Comme bien souvent en hockey sur glace, ce sont les pénalités qui ont décidé de l’issue de ce 2e affrontement de l’hiver entre Ajoulots et Neuchâtelois. Plus rare en revanche, c’est l’équipe la plus pénalisée qui l’a emporté. Ajoie a en effet pu compter sur un redoutable jeu d’infériorité numérique pour passer sans encombre sept des huit punitions reçues. Le HCA affiche désormais 89,3% d’efficacité avec au moins un homme de moins sur la glace, de loin la meilleure statistique de Swiss League.