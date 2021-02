Un HCA émoussé tombe sur des Viégeois affamés

L’enchaînement pèse sur les organismes du HC Ajoie. L’équipe jurassienne s’est inclinée 3-2, mardi soir, contre le HC Viège, 24 heures après sa victoire dans un derby mouvementé contre La Chaux-de-Fonds. Face à des hockeyeurs haut-valaisans remontés à bloc, le HCA a payé cher une entame de match manquée. Bien qu’à souligner, son réveil a été trop tardif pour changer le cours du match. Les protégés de Gary Sheehan restent donc 3es du classement, avec cinq points de retard sur Langenthal.





Des Viégeois volontaires

Le HC Ajoie a peiné à entrer dans son match. Visiblement émoussé au moment d’aborder sa 4e rencontre en 5 jours, il a fait face à un adversaire remonté à bloc. Viège a dicté le rythme du début de match et logiquement ouvert la marque à la 8e minute de jeu. Le HCA a peiné à pointer le bout de son nez, coupable d’imprécisions inhabituelles et avec un certain manque d’énergie au moment d’aller titiller une équipe qui a insisté physiquement. Les tentatives de Jonathan Hazen et d’Ueli Huber dans la 2e période auraient pu donner le coup de fouet nécessaire au HCA, mais les deux hommes ont manqué leur affaire. Un excellent Tim Wolf a, par ailleurs, permis de retarder le break… jusqu’au tout début du 3e tiers-temps. Les Valaisans ont fait preuve de beaucoup d’investissement dans ce match, eux qui ont bloqué 17 ( !) tirs ajoulots et de discipline (aucune pénalité sifflée contre Viège).





Une adaptation tactique bénéfique

Dos au mur, Ajoie a réagi. Dans la 3e période, il a adressé 16 tirs cadrés, soit trois de plus que lors des deux premiers tiers-temps réunis. Et c’est quand Mathias Joggi est passé sur la première ligne offensive que le déclic est venu. Cela a apporté davantage de profondeur à l’attaque du HCA. La réduction de la marque d’Anthony Rouiller (1-2, 55e) aurait dû donner le second souffle indispensable, mais l’ancien Ajoulot Melvin Merola a redonné deux longueurs d’avance aux Viégeois moins de deux minutes plus tard. A la force du désespoir, Ajoie a combattu pour revenir. Mais la réussite de Jonathan Hazen à 1’31’’ de la sirène finale n’a pas suffi au bonheur jurassien. Rageant pour un HCA volontaire et qui a donné ce qu'il a pu donner alors que les matches s'enchaînent. Il retrouve la Raiffeisen Arena jeudi soir avec la venue d'Olten. /mle