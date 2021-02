Le HC Ajoie reprend sa marche en avant

Le rythme infernal n’empêche pas le HC Ajoie de gagner. Pour leur cinquième match en sept jours, les Jurassiens ont dominé Olten 3-1 jeudi soir à Porrentruy. Une victoire méritée au terme d’une rencontre qu’Ajoie a empoigné par le bon bout, avant de faire le dos rond, de gérer, et d’enfoncer le clou au bon moment dans le dernier tiers.







La Grande Tribune se serait levée...

Toujours privée de deux défenseurs majeurs (Eigenmann et Casserini), l’équipe jurassienne a joué une nouvelle partition défensive de premier plan. Cette solidité impressionne… Un verbe qui colle tout aussi bien au duo magique du HCA. Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen ont – encore – illuminé la rencontre par leur talent, inscrivant les trois buts ajoulots, tous aussi beaux l’un que l’autre. Le premier est un chef d’œuvre de contre-attaque, le tir d’Hazen sur le second est juste splendide et le troisième conclut une triangulation géniale sur une situation de supériorité numérique. Oui, c’est évident, si elle avait été pleine, la Grande Tribune se serait levée… et plutôt trois fois qu’une !