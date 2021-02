Les Québécois frappent encore

Les étrangers donnent le tempo, le reste de l’équipe se met au diapason. C’est ce qu’il s’est passé samedi soir à Porrentruy. Le HC Ajoie a pu s’appuyer sur ses deux Québécois en feu pour dominer les GCK Lions 6-1. Les « jaune et noir » signent leur 2e victoire consécutive dans le championnat de Swiss League. Toujours 3es, ils en profitent, malgré cinq matches de moins, pour revenir à deux longueurs de la 2e place détenue par Langenthal.





Affaire classée en un tiers

Le HC Ajoie a tout de même eu besoin d’une bonne dizaine de minutes pour se mettre en marche. Malmené par des Zurichois très en jambe, il a vu son portier Stefan Müller voler un but à l’équipe zurichoise. Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos ont ensuite volé la vedette à leur portier. Le coup de reins du premier et le coup d’œil du second ont dynamité la défense adverse. Les deux compères se sont associés pour éviter une mauvaise blague à leurs couleurs, trouvant trois fois le chemin des filets entre la 13e et la 20e. De quoi déjà classer l’affaire. Car les autres lignes ont patiné avec la même verve que le duo canadien et le HCA s’est offert le luxe de gérer la suite du match, de s’économiser quelque peu, tout en cherchant constamment à aggraver la marque.





Les GCK Lions savent toujours marquer !



L’exploit de la soirée est tout de même venu des cannes zurichoises. En réduisant l’écart à la 38e, Brüschweiler a mis fin à 244’34’’ de disette de l’offensive alémanique face au HC Ajoie. Les GCK Lions n’avaient encore jamais marqué contre le HCA cet hiver, alors qu’il s’agissait du 4e duel samedi soir. Il fallait ainsi remonter au 21 janvier de l’an dernier pour retrouver la trace d’un but encaissé par l’équipe jurassienne face aux Lionceaux. /msc