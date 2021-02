Le HC Ajoie marche sur des Chaux-de-Fonniers passifs

Un début de match tonitruant suffit au HC Ajoie. La formation jurassienne s'est imposée aisément 6-2, lundi soir, à La Chaux-de-Fonds. Elle menait déjà 5-1 après un tiers-temps initial de feu dans ce derby de Swiss League. Les hockeyeurs jurassiens ont ensuite géré leur acquis avec maîtrise contre un adversaire limité... surtout défensivement. Au classement, Ajoie s'installe à la 2e place et devance désormais Langenthal d'un point. Il prend, par ailleurs, les commandes en ce qui concerne la moyenne des points par match, devant Kloten qui a perdu 3-1 à Viège lundi soir.





Un premier triplé

Ce troisième derby de l'hiver a été une affaire de triplés. Stefan Mäder a réalisé le premier coup du chapeau de sa carrière. En fin renard, il a trouvé la faille à trois reprises en 8'59. Le tout dans une première période archi-dominée par un HCA conquérant qui a fait du camp de défense neuchâtelois son siège. Jonathan Hazen a également inscrit trois buts dans ce duel, dont un solo époustouflant à 4 contre 5. Les attaquants ajoulots ont semblé terrasser la défense neuchâteloise à chacune de leurs accélérations. Et ce n'est pas un changement de gardien rapide dans les rangs du HCC qui a changé quoique ce soit.





Une gestion facile

Le HCA a donc rapidement pris les commandes dans ce duel et avec la manière. Une fois le premier tiers-temps passé, il s'est contenté de gérer et n'a pas été trop bousculé par des Abeilles peu inspirées. Ajoie a encore pu s'appuyer sur un jeu remarquable en box-play pour ôter tout espoir de retour aux Neuchâtelois. Gary Sheehan a pu faire tourner son effectif et donner un temps de glace conséquent à de nombreux joueurs. Pas un luxe alors que le HCA enchaîne les matches à un rythme effréné. C'est d'ailleurs un choc qui l'attend mercredi avec un périlleux déplacement à Langenthal. /mle