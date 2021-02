Hazen et Devos prolongent au HC Ajoie

Le HC Ajoie pourra compter sur ses étrangers pour les prochaines saisons. Le club ajoulot a annoncé ce vendredi la prolongation des contrats de Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos. L'ailier a signé pour trois ans supplémentaires. Le centre restera un peu plus longtemps, avec un contrat de quatre ans.

Depuis leur arrivée à Porrentruy en 2015, les compères québécois ont martyrisé les défenses adverses. Hazen a inscrit 481 points (227 buts et 254 assists) en 302 matches de Swiss League (play-off compris). Devos a cumulé 547 points (181 buts et 366 assists) en 312 rencontres de Swiss League.





Clause pour la National League

Les deux Québécois ont affiché un large sourire au moment de commenter leur décision : « C’est un choix logique, je me sens très bien ici et je suis toujours traité de la meilleure des façons », s’est exprimé Philip-Michaël Devos. Jonathan Hazen a abondé en son sens, évoquant une confiance du HCA « qui fait chaud au cœur ». Les deux artificiers disposent d’une clause dans leur contrat qui leur permettra chaque été de rejoindre une équipe de National League en cas de proposition. Cette clause sera évidemment caduque si Ajoie montait en National League. Pour Hazen et Devos, l’élite du hockey suisse reste un objectif, même si ce dernier avoue qu’il aimerait « vivre une promotion à Porrentruy ».