Le HCA s'impose à l'expérience

Le HC Ajoie souffle dans la nuque de Kloten. L’équipe jurassienne de hockey sur glace a remporté, vendredi soir, un 5e match consécutif en Swiss League et ne pointe plus qu’à cinq unités du leader zurichois, alors que ce dernier compte quatre matches de plus au compteur. Mieux, le HCA conforte sa place de leader au classement des points par rencontre et n’a plus besoin que d’un point pour officialiser sa place en play-off. Vendredi soir, le HCA a disposé de Zoug Academy 3-1 à la Raiffeisen Arena, malgré les absences de plusieurs joueurs (Eigenmann, Muller, Mäder, Camichel (blessés) et Rouiller (raisons personnelles) et malgré l'accumulation des matches (Ajoie jouait là sa 9e partie en 15 jours).





58’’ déterminantes

Pendant un marathon, tout coureur a des moments où il se sent mieux que d’autres. Vendredi soir, les marathoniens ajoulots n’étaient pas dans un grand soir, deux jours après leur succès 4-0 à Langenthal, quatre jours après leur victoire 6-2 à La Chaux-de-Fonds. Mais Ajoie a gagné, au métier. Et c’est bien cela le plus important. Malmenée par des Zougois conquérants et qui se battent pour jouer les play-off, la troupe jurassienne a cédé dès le début du 2e tiers-temps après une erreur de Thomas Hofmann à la relance. C’est un des meilleurs Ajoulots de la partie, Steven Macquat, qui a été récompensé de ses efforts en égalisant, inscrivant au passage son 2e but de la saison. L’entame de la 3e période s’est avérée déterminante. Ajoie a d’abord aisément tué une fin de pénalité, avant de faire basculer la rencontre. Reto Schmutz a trouvé l’ouverture après un jeu de puissance rondement mené (43e), avant que Thibault Frossard, lancé à pleine vitesse, crucifie le dernier rempart alémanique d’un geste plein de confiance. Le tout en 58 secondes, la messe était dite.





Tim Wolf étincelant

Mais, si le HCA a empoché trois points vendredi soir, il le doit également à son gardien. Tim Wolf a sorti le grand jeu à plusieurs reprises. Il a également eu un brin de réussite à la 11e minute de jeu quand le tir d’Anton Gradin a trouvé ses montants. Reste que le dernier rempart jurassien a détourné 40 tirs cadrés adverses. Une muraille sur laquelle la phalange jurassienne a su se reposer, avant de forcer la décision. C’est aussi ça les (très) bonnes équipes… /mle