Langenthal trop solide pour Ajoie

Il n’est jamais très loin, mais il lui manque (presque) toujours un petit quelque chose pour battre Langenthal. Le HC Ajoie a perdu 4-3 mardi soir à Porrentruy, six jours après une victoire éclatante en Haute-Argovie. C’est la troisième fois de la saison qu’Ajoie perd d’un but contre les Bernois. Et c’est à chaque fois le même schéma : le HCA manque de lucidité et Langenthal fait preuve d’un froid réalisme.