Un power-play fatal au HCA

On joue la 56e minute de jeu jeudi soir à Porrentruy. Alors que le score est de 1-1 entre le HC Ajoie et le HC Sierre dans ce match de Swiss League de hockey sur glace, les Ajoulots patinent à 5 contre 4 et se procurent une énorme occasion qu’ils ne parviennent pas à concrétiser. Dans la foulée, deux erreurs des « jaune et noir » permettent au HC Sierre de partir en rupture. 2-1, puis 3-1 pour les visiteurs en 44 secondes et alors que le HCA patine en power-play. Le tournant du match à moins de cinq minutes de la sirène finale. Les Valaisans inscriront encore un but dans la cage vide pour porter le score final de ce duel à 4-1. Ajoie a donc subi là sa 2e défaite de rang. Il reste 2e du classement à cinq points du leader Kloten (mais avec deux matches de moins).





Le HCA agit par à-coups

Dans ce duel, le HC Ajoie a peiné à afficher de manière continue sa suprématie. Tantôt offensive et conquérante, tantôt mise à mal par des Valaisans habiles, l’équipe jurassienne n’a pas réussi à profiter de ses moments forts. Seul Philip-Michaël Devos (7e) a trouvé la faille. Ce même Devos a eu une occasion en or à la 31e minute de jeu, mais il a perdu son duel avec le portier valaisan. Dans la foulée, Arnaud Schnegg a touché les montants du but visiteur. Le HCA avait bien cru qu’il avait fait le plus dur à la 51e minute de jeu mais sa réussite a été annulée, la cage ayant été déplacée. Si les Jurassiens ont manqué de réalisme à plusieurs reprises (Thibault Frossard, Lee Roberts et Bastien Pouilly, parmi d’autres, ont aussi eu des possibilités), ils ont pu s’appuyer sur un très bon Stefan Müller qui a retardé l’échéance. Veillant au grain, le dernier rempart jurassien a mis son veto à plusieurs reprises, notamment sur les ruptures de redoutables Valaisans qui ont démontré à Porrentruy pourquoi ils occupent la 4e place du classement de Swiss League.





Fatigue physique, fatigue mentale

Si le HC Ajoie s’est vaillamment battu jeudi soir, il n’en demeure pas moins que la fatigue continue à se faire sentir. L’équipe jurassienne disputait là son 10e match du mois de février. Physiquement, les organismes sont mis à rude épreuve et l’infirmerie est passablement remplie. Giacomo Casserini, Daniel Eigenmann et Devin Muller sont blessés. Comme si ça ne suffisait pas, jeudi soir, le capitaine du HCA, Jordane Hauert, a quitté ses partenaires, touché par une crosse au visage à la mi-match. Pour faire face à cette situation, l’entraîneur-assistant et directeur technique de la formation jurassienne, Vincent Léchenne, a confié à RFJ que plusieurs licences B avaient été activées dernièrement. Si les clubs qui emploient les joueurs en question sont d’accord de les libérer, il se pourrait bien qu’Ajoie obtienne du renfort prochainement.

Outre la fatigue physique, c’est une sorte de fatigue mentale qui s’est installée, selon l’entraîneur-assistant Vincent Léchenne : « Tous les jours, les joueurs viennent à la patinoire. A un moment donné, psychologiquement, ça devient pénible », assure-t-il. « Habituellement, il y a un jour par semaine où les joueurs peuvent faire autre chose et ça leur fait du bien », renchérit Vincent Léchenne.

Or, le HCA devra en faire fi, lui qui renoue avec la compétition ce samedi déjà et un déplacement sur la glace de Zoug Academy. /mle