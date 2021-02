Le gros coup du HC Ajoie

De la confiance à tous les niveaux

Cette rencontre fait un bien fou au moral du HC Ajoie. Ses quatre lignes offensives ont trouvé le chemin du but, Lars Frei a inscrit le premier triplé de sa carrière alors que la victoire a été acquise avant l’apparition des étrangers sur la fiche des pointeurs du jours. Si Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos ont compilé six points (trois chacun), ils ont attendu les trois derniers buts pour le faire. Des attaquants moins en réussite ces dernières semaines ont pris le relais : Lars Frei n’avait plus marqué depuis 13 matches, Ueli Huber depuis 9 rencontres, Marc Camichel depuis 16 parties et Arnaud Schnegg depuis 19 matches. De quoi faire le plein de confiance avant de défier La Chaux-de-Fonds lundi à Porrentruy pour la 5e fois de la saison.







Un nouveau joker

Le HC Ajoie fait donc une excellente opération. S’il est toujours 2e du classement, il revient à deux petits points de Kloten avec deux matches de plus à jouer. Les Jurassiens doivent encore disputer sept rencontres d’ici la fin de la saison régulière, alors qu’il n’en reste que cinq aux programmes des Zurichois. Le HCA bénéfice à nouveau d’un joker dans cette lutte pour le trône. Il repasse même en tête du classement au nombre de points par match avec 2,21 contre 2,15 aux Aviateurs. /msc