Le HC Ajoie prend le pouvoir

« J’appelle ça un match ping-pong. La rondelle allait d’un côté puis de l’autre, sans arrêt ». L’image choisie par l'attaquant du HC Ajoie Philip-Michaël Devos à l’interview résume parfaitement ce derby, débridé, équilibré. Et comme la rondelle, il aurait pu tourner d’un côté comme de l’autre. Si La Chaux-de-Fonds a ouvert le score, c’est ensuite le HCA qui a fait la course en tête grâce à une égalisation de Reto Schmutz puis des buts de Daniel Eigenmann (1er de la saison) et Jonathan Hazen. Le HCC a trouvé les ressources pour égaliser à dix minutes du terme du temps réglementaire, que le HCA a pourtant conclut en supériorité numérique, sans parvenir à inscrire le but de la victoire. Et comme la prolongation n’a rien donné, ce sont les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. A ce jeu-là, le leader du championnat a tenu à justifier son nouveau statut et s’est montré le plus habile. /clo