Victoire sans histoire pour le HC Ajoie

Sans forcer, le HC Ajoie s’adjuge trois nouveaux points et continue sa marche en avant. Samedi soir, il a logiquement battu Zoug Academy 5-2 à Porrentruy. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, les Ajoulots ont mérité leur victoire. Ils restent ainsi en tête de Swiss League de hockey sur glace, à égalité de points avec Kloten. Le HCA doit encore disputer quatre matches de saison régulière. S’il fait 10 points, il s’assurera la 1re place.





Un HCA en maîtrise

Face à une équipe qu’il avait battue 10-2 samedi passé, le HC Ajoie a commencé ce nouveau duel sur un rythme effréné. Faisant du camp adverse son siège, il menait logiquement 2-0 après 10 minutes de jeu grâce à des réussites de Thibault Frossard et Jonathan Hazen (sur une sublime inspiration de Philip-Michaël Devos). Les Alémaniques étaient tout simplement dépassés. Si Zoug Academy est revenu des vestiaires avec beaucoup de détermination après le premier thé et a parfois réussi à faire douter les locaux, Ajoie a su se ressaisir pour assurer l’essentiel. Steven Macquat, Lee Roberts et Arnaud Riat ont petit à petit mis la troupe jurassienne à l’abri. En toute logique. L’attaquant prêté par Genève a inscrit là son premier but sous les couleurs jurassiennes.





Beaucoup de glace pour tout le monde

Le HCA disputait samedi son 14e match du mois de février. L’entraîneur ajoulot Gary Sheehan a beaucoup fait tourner contre la jeune équipe alémanique, donnant beaucoup de temps de glace et de responsabilités à des joueurs pas forcément coutumiers du fait. Ainsi, Jonathan Hazen et Philip-Michaël Devos ont, par exemple, été souvent épargnés du jeu en infériorité numérique. « C’est normal d’économiser des forces avec la semaine qui nous attend », s’est exclamé Gary Sheehan. La dernière ligne droite s’annonce effectivement agitée avec deux déplacements à Viège, un à La Chaux-de-Fonds et la réception de Winterthour. Le tout en sept jours… /mle