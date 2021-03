« On n’a pas le budget pour travailler sur deux équipes différentes ». L’aveu émane de Vincent Léchenne. Le directeur technique du HC Ajoie est un homme passablement accaparé. Il vit au quotidien le sprint final du championnat de Swiss League avec les « jaune et noir » dans son costume d’entraîneur-assistant. Et il prépare le futur visage du HCA… sans savoir dans quelle catégorie de jeu il évoluera. Pour autant, que ce soit National League ou Swiss League, « on ne va pas faire de folies financières. On va travailler avec les joueurs qu’on a à disposition », lâche Vincent Léchenne. Les joueurs sous contrat avec Ajoie pour le prochain championnat le seront donc, promotion ou non. « On a fait des contrats de types A et B, ça veut dire pour la National League et la Swiss League », détaille le directeur technique du club à la Vouivre.





De la patience

Si Vincent Léchenne tient les trois quarts de sa prochaine équipe, il n’a pas encore définitivement tranché sur l’avenir de plusieurs éléments du vestiaire ajoulot. « Il faut être patient, dit-il. On va attendre la fin de la saison et on verra au début des play-off ce qu’on va faire ». Il avoue également ne pas manquer d’opportunités pour compléter son contingent. « Beaucoup de joueurs aimeraient revenir ou intégrer le HC Ajoie. Avec la nouvelle patinoire, c’est un plus », conclut le directeur technique. /msc