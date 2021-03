La barre des 100 et le commandement

Quand un match insipide se termine en feu d’artifice ! Le HC Ajoie a eu toutes les peines du monde à battre Winterthour vendredi soir à Porrentruy. Il s’impose finalement 5-2, mais a inscrit le but de la victoire à seulement 3’04’’ de la fin du temps réglementaire, au moment où Kloten perdait un point contre EVZ Academy. L’équipe jurassienne franchit ainsi la barre des 100 points et prend seule le commandement de Swiss League. Elle aura l’opportunité de remporter ce championnat régulier lors de la dernière journée, dimanche à Viège (18h30, à vivre en intégralité sur RFJ).





Les « Jo » font sauter les barres !

Ce match devait être facile, il fut piège ! On vous faire l’impasse sur les inintéressantes 57 premières minutes, pour vous conter le moment fort du vendredi soir. Alors qu’Ajoie « pétouille » et se trouve à 3 minutes de perdre bêtement un point, son cap’tain Jo (Hauert) lâche un lancer puissant de la ligne bleue. L’autre Jo (Hazen) est au rebond pour pousser la rondelle au fond du but. Cette réussite offre la victoire au HCA, un record au Québécois et 100 points au classement !