Les Vouivres face à Viège

Le HC Ajoie est fixé sur son sort. Il croisera la route de Viège en quart de finale des play-off de Swiss League. Les Valaisans ont obtenu leur qualification ce vendredi soir. Ils se sont défaits des Ticino Rockets en pré-play-off. Viège a remporté la série 2-0 après sa victoire du jour 4-1 sur la glace de Biasca.





Un bilan équilibré cet hiver

Les quarts de finale, au meilleur des sept matches, commenceront mercredi avec un 1er acte à Porrentruy. La série du HCA s’annonce indécise. S’il part favori de ce duel suite à sa 2e place à l’issue de la saison régulière, le club jurassien va se méfier d’une ambitieuse équipe valaisanne qui l’a accroché cet hiver. Le bilan est équilibré après les quatre matches de championnat. Ajoie a remporté la première opposition 5-2 le 5 janvier à Porrentruy et la dernière 4-3 après les tirs au but dimanche à Viège. Il a laissé filer les deuxième et troisième duels à chaque fois 3-2 le 2 février dans le Jura et le 1er mars en Valais. /msc