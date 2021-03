Giacomo Casserini prendra la direction du Haut-Valais

Giacomo Casserini a décidé de changer d’air. Le défenseur tessinois (30 ans) va quitter le HC Ajoie à la fin de la saison pour rejoindre le HC Viège, en Swiss League de hockey sur glace, où il a signé pour deux exercices, d'après le site internet du club haut-valaisan. Les Viégeois seront d’ailleurs les adversaires du HCA au premier tour des play-off, à partir de ce mercredi.

Giacomo Casserini aura patiné pendant huit saisons à Porrentruy, remportant un titre de champion de Suisse de Ligue B et une Coupe de Suisse. Le Tessinois a porté à plus de 300 reprises le maillot des « jaune et noir » en compétition officielle. /mle