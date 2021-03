Le HC Ajoie prend les devants

Le premier point est dans l’escarcelle du HC Ajoie. Les hockeyeurs jurassiens ont bien entamé leur quart de finale des play-off de Swiss League en battant Viège 2-1 mercredi soir à Porrentruy. De quoi embarquer de la confiance dans cette série qui se joue au meilleur des sept matches.

L’équipe de Gary Sheehan a remporté un sacré combat. Intensité, jeu physique, débats équilibrés : Ajoulots et Haut-Valaisans ont immédiatement montré sur la glace qu’on avait commencé les choses sérieuses. Bien que vierge de but, le premier tiers n’a offert aucun répit, chaque formation tentant de se porter vers l’avant. Les gardiens Wolf et Lory ont eu l’occasion de se mettre en évidence. Ils ont par ailleurs chacun été sauvés une fois par leur barre transversale.

C’est dans le deuxième « vingt » que la situation s’est décantée. Le HCA a écopé de cinq pénalités mineures dans les sept premières minutes ! A 4 contre 3 tout d’abord, ce sont les visiteurs qui ont pu ouvrir le score grâce à leur Américain Josephs. Un peu plus tard, Viège a bénéficié d’une période de deux minutes pleines à cinq contre trois, mais cette fois sans parvenir à trouver la faille. Sans doute le tournant du match. Car requinqués, les Ajoulots ont progressivement retrouvé leur allant offensif. Et l’égalisation est tombée de la crosse de Devos après un bon travail préparatoire de Schmutz. A cet instant (37e), les Vouivres étaient bien payées. Mais ce but a mis un grain de sable dans la machine valaisanne, qui s’est quelque peu grippée. Le HCA a ainsi pu forcer la décision dans la troisième période. Alors qu’il restait deux secondes de pénalité contre Haas, Frossard prenait ses responsabilités et offrait l’avantage à ses couleurs. Les Jurassiens n’allaient plus lâcher leur os.

Ajoie voulait conserver l’avantage de la glace à l’issue de ce premier acte : mission accomplie ! Rendez-vous vendredi à Viège pour la suite de l’aventure. /rch