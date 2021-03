Le soutien des sponsors mais…

« Si ça devait nous arriver, nous n’allons pas refuser l’ascension en National League. » Cette phrase remonte au 24 novembre dernier. Patrick Hauert l’avait lâché à l’occasion du premier match de son HC Ajoie dans la Raiffeisen Arena de Porrentruy. Mais au moment d’attaquer les play-off de Swiss League ce mercredi, le président du club ajoulot est plus mesuré. « Il faudra qu’on fasse le point, dit-il. Pour nous, ce n’est pas simple de prendre cette décision ». D’un point de vue sportif, la situation est très claire. Si le HCA est couronné champion de Swiss League, il décroche sa promotion en National League.





Des sponsors ouverts mais prudents

C’est l’aspect économique d’une ascension qui pose aujourd’hui problème. « Nous avons déposé la candidature au mois de juin l’année passée », rappelle Patrick Hauert. Depuis, la crise liée au Covid-19 s’est accentuée. « Notre budget tenait compte de perspectives assez importantes au niveau des rentrées spectateurs et sponsoring avec notre nouvelle infrastructure, poursuit le président des Vouivres. Ce qui n’a absolument pas été le cas ». Reste que les donateurs sont derrière leur équipe. Mais ils avancent dans un certain brouillard. « On a le soutien moral des sponsors sous condition que leurs entreprises fonctionnent », détaille Patrick Hauert, tout en soulignant que l’année « 2021 ne sera pas facile pour toute l’industrie ».