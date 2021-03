« On n’a pas le couteau sous la gorge »

Il est l’heure de s’attabler pour le dessert pour le HC Ajoie. Les Vouivres entament avec ambition les play-off de Swiss League ce mercredi. Elles vont défier Viège en quart de finale avec un 1er acte disputé à Porrentruy à 19h45. Cette affiche met aux prises deux des quatre candidats à la promotion en National League. Comme Kloten et Olten, Jurassiens et Valaisans pourraient jouer à l’étage supérieur la saison prochaine en cas de titre. « On n’en parle pas vraiment avec nos joueurs », affirme Gary Sheehan avant ces séries finales. L’entraîneur québécois du HCA assure que son équipe « va vendre chèrement sa peau pour remporter ce titre », mais qu’elle « n’a pas le couteau sous la gorge ».





Un repos bienvenu

À l’heure de défier Viège en quart de finale, le vestiaire jurassien se présente requinqué. Le staff a donné trois jours consécutifs de repos à sa troupe la semaine dernière à l’issue de la saison régulière, alors que son adversaire a dû batailler dans des pré-play-off. « L’avantage doit être chez nous. Notre pause fait du bien. Je préfère ma situation à la leur », lâche Gary Sheehan. Pour autant, le technicien ajoulot s’attend à une série difficile : « C’est une demi-finale avant l’heure. Viège aurait dû être dans le top 4. C’est une équipe qui va être coriace mais je préfère avoir un défi comme celui-là qu’une peau de banane incroyable ».