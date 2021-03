Un HCA historique file dans le dernier carré

Un acte IV remporté au métier

Si Daniel Eigenmann a ouvert la marque pour le HCA à la mi-match et à 5 contre 4 mardi soir, le HCA a souffert. Dos au mur, Viège a lâché toutes les forces qui lui restaient dans la bataille, alors qu’Ajoie « avait un peu les jambes lourdes » à en croire son entraîneur-assistant Vincent Léchenne. Et cela s’est vu. Il a fallu attendre les derniers instants de ce duel pour que le HCA force la décision un peu chanceusement. Le tir de Mathias Joggi a été dévié dans les filets de Reto Lory par le renard Ueli Huber (52e, 1-2) et Reto Schmutz a libéré les siens dans la cage vide à quelques secondes du terme de la partie. Avant cela, ce sont souvent les Haut-Valaisans qui ont été menaçants. En tout, ces derniers ont adressé 84 tirs en direction de la cage ajoulotes (40 cadrés, 22 non-cadrés et 22 bloqués par la défense jurassienne).