« Les statistiques ne veulent rien dire. Je n’ai pas du tout peur. » Affirmation de Reto Schmutz à deux jours d’entamer les demi-finales des play-off de Swiss League. L’attaquant du HC Ajoie affiche sa confiance, alors que les « jaune et noir » vont défier Langenthal dans une série au meilleur des sept matches. Le premier acte se jouera samedi à Porrentruy. « On est prêt », lance l’ailier de 28 ans pas du tout impressionné par l’adversaire qui attend son équipe. La formation bernoise ne convient pourtant pas vraiment au HCA. Depuis 2010, il y a eu 56 affrontements… 13 sont tombés dans l’escarcelle ajoulote. « C’est toujours serré contre eux. Les détails vont compter. On a une meilleure équipe », détaille encore Reto Schmutz.