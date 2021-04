Quand résistance rime avec délivrance...

En gestion, puis en résistance, encore

Langenthal a joué son va-tout dans la 2e période, tournant essentiellement à deux lignes offensives. L’énergie a fait défaut aux Bernois dans la dernière ligne droite et le HCA a été, à plusieurs reprises, très proche de prendre trois longueurs d’avance. Mais la chance l’a boudé. Tout le contraire des locaux qui ont fait trembler Ajoie jusqu'au bout avec le 4-3 de l’ancien Ajoulot Mathieu Maret à sept minutes de la sirène finale sur une des rares incursions dangereuses de Langenthal du dernier tiers-temps. Finalement, le HCA a tenu son os, défendant avec beaucoup d’énergie et de détermination. C’est Reto Schmutz qui a crucifié les Bernois dans la cage vide (60e) et qui a donné une grande bouffée d'oxygène à toute l’équipe jurassienne qui reste dans la course, plus que jamais. /mle