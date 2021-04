La maestria du HCA

Une première ligne et un gardien

Si le collectif ajoulot a livré un match plein et a mis fin aux espoirs bernois dès la mi-match, la première ligne s’est particulièrement mise en vitrine. Avec son doublé, Reto Schmutz a parfaitement appuyé ses compères Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen. Les deux Québécois se sont chargés d’inscrire les autres buts. Les trois hommes ont compilé sept points jeudi soir. Et que dire de la prestation de Tim Wolf ? Le portier du HC Ajoie a brillé dans ce 3e acte. Il a décroché son 2e blanchissage des play-off en réalisant plusieurs parades de grandes classes. Le numéro 1 « jaune et noir » a largement remporté son duel à distance avec son vis-à-vis Pascal Caminada une nouvelle fois hésitant sur la glace de Porrentruy.



Le HCA aura l’occasion de se rapprocher un peu plus de la finale des play-off samedi en Haute-Argovie. En livrant des prestations à la hauteur de celle de jeudi soir, nul doute que l’équipe jurassienne peut prolonger encore sa saison. /msc