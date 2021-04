J-1 avant « une finale de rêve »

Dans le vestiaire jurassien, le message sera de ne rien lâcher : « Nous avons vécu un hiver très difficile, avec une série de matches à l’extérieur en début de saison et des entraînements aux Franches-Montagnes, puis un mois de février épuisant avec des rencontres tous les deux jours. Là, c’est la dernière ligne droite, nous devons repenser à tous les efforts et les sacrifices consentis. Nous méritons de finir avec une belle finale et une belle victoire », conclut Frédéric Rothen.

Cette finale de Swiss League de hockey sur glace entre le HC Ajoie et Kloten sera à vivre en intégralité sur RFJ. Cela commencera dimanche dès 17h15 pour le 1er acte. /emu